Oro cae desde máximos de seis años, pero sigue en vías de anotar avance semanal

Los precios del oro bajaban el viernes por una toma de ganancias, luego de superar el día anterior el umbral de US$ 1,450 a un máximo de seis años, aunque las tensiones en Oriente Medio y la posibilidad de recortes de tasas de interés mantenían al lingote en camino a registrar un avance semanal.

El oro al contado perdía 0.4% a US$ 1,439.61 la onza a las 09:48 GMT, después de haber alcanzado el día anterior los US$ 1,452.60, su mayor nivel desde inicios de mayo del 2013.

Sin embargo, los futuros del oro en Estados Unidos se aferraban a sus ganancias y sumaban 1% a US$ 1,441.10 la onza.

"Lo que hemos estado viendo en las últimas horas es una tendencia natural de toma de ganancias tras esta fuerte alza. Los inversores están cautos antes del fin de semana y en medio de un periodo estacionalmente tranquilo de verano (boreal)", dijo Jonathan Butler, analista de Mitsubishi.

En un discurso interpretado como un argumento contundente para tomar acciones monetarias, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el jueves que las autoridades del banco central estadounidense no deberían esperar un desastre económico para inyectar estímulos.

El dólar se recuperaba tras la drástica baja generada por el discurso de Williams. La expectativas de que la Fed recorte su tasa de interés clave en al menos 25 puntos básicos en su próxima reunión del 30 y 31 de julio provocaron la escalada del oro, un activo considerado como refugio y que suele beneficiarse de menores costos de endeudamiento en Estados Unidos.

Los inversores también están preocupados por los eventos en Oriente Medio. Estados Unidos dijo que su fuerza naval destruyó un dron iraní en el Estrecho de Ormuz. Irán, en tanto, dijo que todos sus drones volvieron a su base a salvo y por ahora no había más señales de una agudización de la hostilidad en el Golfo Pérsico.

Entre otros metales preciosos, el platino ganaba 0.8% a US$ 856.09 la onza, mientras que el paladio perdía 0.1% a US$ 1,524.09 la onza; y la plata subía 0.4% a US$ 16.40 la onza, en camino a su mejor semana desde julio del 2016.