Oro cae desde máximo de 14 meses por acuerdo entre Estados Unidos y México

El oro caía un 1% ete lunes, retrocediendo desde el máximo de 14 meses que alcanzó en la sesión anterior, luego de que un acuerdo entre Estados Unidos y México para evitar una guerra arancelaria hizo que los inversores abandonaran el metal precioso por activos de mayor riesgo.

A las 1236 GMT, el oro al contado caía un 0.96% a US$ 1,327.49 por onza, luego de haber subido el viernes a US$ 1,348.08, un máximo desde abril del año pasado. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban 1.2% a US$ 1,330.5 por onza.

Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo el viernes para evitar una guerra arancelaria. Este último acedió a ampliar un programa de asilo controvertido y desplegar fuerzas de seguridad para detener el flujo de inmigrantes desde América Central.

Mientras el oro se mantenga por encima del soporte de US$ 1,320 y US$ 1,300, el impulso técnico positivo debería apuntalar los precios, dijo Jameel Ahmad, jefe global de estrategia cambiaria y de investigación de mercado en FXTM.

Las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) pueda aplicar un recorte de tasas están generando alzas en las estimaciones de precios del oro. Tasas de interés más bajas en Estados Unidos reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

La plata perdía 1.7% a US$ 14.73 la onza. El platino bajaba 1.4% a US$ 795.32 por onza y el paladio declinaba 0.2% a US$ 1,354.96 por onza.