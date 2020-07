El oro caía más de un 1% este jueves debido a la estabilización del dólar y analistas dicen que el lingote podría enfrentar más resistencia en su búsqueda de superar el nivel de US$ 2,000.

El oro al contado cedía un 1% a US$ 1,951.38 la onza a las 1014 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.5% a US$ 1,943.50.

El dólar halló algo de respaldo después de que la actualización de política de la Reserva Federal (Fed) no ofreció pistas reales sobre sus próximos pasos, más allá de reiterar una política monetaria expansiva.

Quienes apuestan a una baja del dólar habían especulado que la podría relajar más su postura ante la inflación.

“La confianza para comprar el metal precioso podría caer en el corto plazo, lo que podría causar una corrección técnica en los próximos días”, dijo el analista de FXTM Lukman Otunuga, atribuyendo la baja del oro a la “estabilización del dólar”.

El oro subió a cerca de un máximo récord el miércoles, después de que la Fed se comprometió a mantener las tasas de interés cerca de cero. Pero las ganancias iniciales de las acciones y un rebote en el dólar -que vuelve al oro menos atractivo para los tenedores de otras monedas- frenaron el alza.

El metal, que se beneficia de bajas tasas de interés y es considerado una cobertura contra la depreciación de la moneda y la alta inflación, ha ganado más de un 28% este año, apoyado por la fuerte demanda de Europa y Norteamérica, que ha contrarrestado un débil consumo físico en Asia.

Otros metales también se sumaban a la caída. La plata retrocedía un 4.3% a US$ 23.36 la onza, el platino bajaba un 2.4% a US$ 902.17 y el paladio perdía un 4.3% a US$ 2,065.63.