Los precios del oro caían más de un 1% el lunes, arrastrados por un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la fortaleza del dólar, y porque las esperanzas de progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania mermaban la demanda del metal como refugio.

El oro al contado bajaba un 1.5% a US$ 1,927.71 la onza a las 0933 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos, , caían un 1.3%, a US$ 1,928.

El analista independiente Ross Norman señaló que “a los problemas del oro en este momento se suma la fortaleza del dólar y el aumento significativo de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años”.

Los retornos del papel de referencia de Estados Unidos a 10 años subían por encima del 2.5% a su mayor nivel desde mayo de 2019, debido a las apuestas de grandes alzas de tasas por parte de la Reserva Federal para luchar contra la inflación.

El oro es muy sensible al alza de las tasas de interés en Estados Unidos porque aumentan el costo de oportunidad de mantener lingotes, al tiempo que impulsan el dólar en el que se cotiza.

El índice dólar subía a un máximo de más de una semana, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

Con las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania previstas para esta semana en Turquía, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido en la integridad territorial de su país tras haber sugerido anteriormente que estaba dispuesto a llegar a un compromiso.

La plata bajaba un 1.9% a US$ 25.02 por onza y el platino perdía un 1.3% a US$ 989.50, mientras que el paladio caía un 3.2% a US$ 2,261.39.

