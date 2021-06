Los precios del oro caían más de un 1% este lunes, lastrados por un dólar fuerte y por el alivio de las preocupaciones sobre la inflación, mientras que los inversores esperaban señales de la reunión de esta semana de la Reserva Federal.

A las 0908 GMT, el oro al contado bajaba un 1.1% a US$ 1,856.30 la onza, tras caer a US$ 1,854.39, mínimo desde el 19 de mayo. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 1.1% a US$ 1,858.20.

Junto con un dólar más fuerte, la toma de ganancias está pesando sobre el metal, dijo el analista independiente Ross Norman, agregando que el mercado estaba viendo un poco de cuadratura de libros antes de la reunión de la Fed del 15 al 16 de junio.

El dólar operaba casi sin cambios tras registrar su mayor subida semanal en seis semanas.

La semana pasada, los datos mostraron un fuerte aumento en los precios al consumidor de mayo en Estados Unidos. Pero los funcionarios de la Fed han dicho repetidamente que la inflación sería transitoria.

El lingote se considera tradicionalmente una cobertura contra la inflación que puede ser provocada por medidas de estímulo generalizadas.

Los especuladores redujeron sus posiciones largas netas en oro COMEX en la semana que terminó el 8 de junio y aumentaron sus posiciones largas netas en plata.

La plata cedía un 0.7% a US$ 27.69 la onza, el paladio bajaba un 0.6% a US$ 2,759.04 y el platino caía un 0.4% a US$ 1,145.83.