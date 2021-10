El oro caía este lunes desde un máximo de más de una semana, debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían y el dólar recuperaba algunas pérdidas, pero el lingote se mantenía sobre el nivel de soporte técnico de US$ 1,750 apuntalado por la preocupación de los mercados sobre la inflación.

A las 0943 GMT, el oro al contado caía un 0.5% a US$ 1,751.24 la onza, borrando algunas ganancias luego de que subió a su mayor nivel desde el 23 de septiembre a US$ 1,765.54 durante la sesión en Asia. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.4% a US$ 1,751.80.

Si bien el oro está cayendo desde los máximos que alcanzó el viernes a medida que el dólar encuentra algo de apoyo, el lingote podría beneficiarse debido a que los inversores siguen preocupados por las consecuencias de la crisis Evergrande de China y el aumento de los precios de la energía, considerando los riesgos para el crecimiento económico mundial, dijo Ricardo Evangelista, analista senior en ActivTrades.

El lingote es considerado como una protección contra el aumento de la inflación y la inestabilidad financiera, pero también compite con el dólar estadounidense como una reserva segura de valor.

El oro seguirá los movimientos de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses, mientras que el apetito por el riesgo seguirá proporcionando una dirección a corto plazo en términos de demanda de refugio seguro antes del dato de empleo de Estados Unidos el viernes, agregó Evangelista.

Las cifras de empleo, que se espera muestren una mejora continua en el mercado laboral, podrían influir en el cronograma de la Reserva Federal de Estados Unidos para reducir su apoyo económico.

La reducción del estímulo del banco central y los aumentos de las tasas de interés elevan los rendimientos de los bonos, aumentando el costo de oportunidad de tener oro, que no devenga intereses.

Datos recientes mostraron que la inflación de la zona euro alcanzó un máximo de 13 años el mes pasado. Mientras tanto, el gasto del consumidor estadounidense se disparó en agosto, pero los desembolsos ajustados por inflación fueron más débiles, lo que reforzó las expectativas de que el crecimiento económico del tercer trimestre se haya desacelerado.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0.5% a US$ 22.41 la onza, el platino cedía un 1.7% a US$ 955.05 y el paladio bajaba un 1.4% a US$ 1,891.36.