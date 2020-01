Los precios del oro bajaban levemente este jueves porque el optimismo que siguió al acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China aumentaba el apetito por el riesgo, pese a que persisten preocupaciones sobre los aranceles y problemas no resueltos.

Entre otros metales preciosos, el paladio escaló a un récord, mientras que el platino saltó a su nivel más alto en casi dos años.

A las 1036 GMT, el oro al contado caía 0.05% a US$ 1,555.62 por onza, tras ofrecerse en un mínimo diario de US$ 1,550.66. Los futuros del oro estadounidense subían 0.1% a US$ 1,555.6 por onza, luego de haber caído en la sesión a US$ 1,551.5.

El esperado acuerdo comercial de “Fase Uno” fue firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el viceprimer ministro chino, Liu He, el miércoles, desactivando una disputa de 18 meses que ha afectado a los mercados mundiales.

La noticia a mediados de diciembre de que se llegaría a un acuerdo ya había provocado un fuerte repunte en los activos de mayor riesgo.

"Estamos viendo un ligero retroceso de los precios del oro a medida que los mercados se sienten aliviados de que se firme una primera fase del acuerdo comercial", dijo Ajay Kedia, director de Kedia Advisory en Mumbai.

El paladio se disparaba 5.31% a US$ 2,383.38 la onza y el platino subía un 1% a US$ 1,030.84 la onza, mientras que la plata perdía un 0.29% a US$ 17.94 por onza.