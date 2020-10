El oro caía este jueves debido a que el dólar ganaba fuerza después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, redujo las esperanzas de un nuevo paquete de estímulo fiscal antes de la elección presidencial del 3 de noviembre.

A las 0929 GMT, el oro al contado bajaba un 0.5%, a US$ 1,891.81 la onza, luego de subir un 1.2% el miércoles. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.6%, a US$ 1,895.20 la onza.

“El dólar continúa siendo la fuente preferida de flujos de refugio seguro, lo que ha impactado negativamente al oro”, dijo Craig Erlam, analista de OANDA.

Mnuchin dijo que él y los legisladores demócratas estaban “muy distanciados” en los términos de un paquete de ayuda económica para el coronavirus, y que sería difícil llegar a un acuerdo antes de las elecciones, lo que redujo el apetito por los activos de riesgo y llevó a los inversores a buscar la seguridad del dólar.

“Si realmente vamos a generar un impulso alcista que nos lleve sobre los US$ 2,000 en el oro, necesitamos ver más que un acuerdo de estímulo”, agregó Erlam.

El oro, considerado una cobertura contra la inflación, la depreciación de la moneda y la incertidumbre, ha ganado más de un 24% este año, impulsado principalmente por niveles sin precedentes de estímulo global para proteger a las economías de la recesión inducida por la pandemia.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 1.9%, a US$ 23.82 la onza; el platino cedía un 0.3% a US$ 854.43 y el paladio perdía un 0.4% a US$ 2,336.27.