Oro cae mientras inversores se vuelcan al dólar para protegerse de disputa comercial

El oro caía el lunes ya que los inversores volcaban su interés hacia la seguridad del dólar para minimizar los riesgos de las disputas comerciales entre China y Estados Unidos, al tiempo que se suman nuevas preocupaciones de una desaceleración del crecimiento mundial.

El oro al contado bajaba un 0.6% a US$ 1,306.51 por onza a las 10:53 GMT, después de subir en las dos sesiones anteriores.

Los futuros del oro en Estados Unidos declinaban 0.6% a US$ 1,310.60 por onza.

"El dólar parece ser el principal beneficiado con los temores de una desaceleración de la economía, lo que ha presionado una caída del oro", dijo el analista de Mitsubishi, Jonathan Butler. "Sin embargo, el oro se las ha arreglado para cotizar por encima de los 1,300 (dólares), un nivel bastante sólido".

El índice dólar cotizaba cerca de máximos de seis semanas, lo que hace al oro denominado en la divisa más caro para los tenedores de otras monedas.

Entre otros metales preciosos, el paladio bajaba 1.2% a US$ 1,384.55 por onza. La plata al contado descendía un 0.8% a US$ 15.69, mientras que el platino retrocedía 1.4% a US$ 787.16 por onza.