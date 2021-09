Los precios del oro caían el martes, alejándose más del máximo de dos meses y medio que tocaron la semana pasada, debido a que el alza del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos reducía el atractivo del lingote como refugio seguro.

A las 09:02 GMT, el oro al contado caía un 0.5% a US$ 1,813.60 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 1% a US$ 1,815.80 la onza.

“El dólar ha seguido fortaleciéndose un poco y los rendimientos de los bonos están subiendo antes de la subasta, minando parte de la demanda en el mercado del oro”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

“Además, el mercado también está comenzando a ponerse un poco nervioso debido a otro intento fallido de superar esta área clave de resistencia alrededor del nivel de 1,835 dólares”.

El índice dólar subía un 0.2% frente a sus rivales, mientras que el rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años trepaban a un máximo de más de una semana, elevando el costo de oportunidad de tener el lingote, que no rinde intereses.

La confianza en los mercados financieros en general seguía siendo positiva, lo que limitaba los flujos de entrada a activos de refugio como el oro.

El oro escaló un pico de dos meses y medio la semana pasada después de que un informe sorprendentemente débil sobre las nóminas de pago de Estados Unidos fortaleció las especulaciones de que la Reserva Federal podría retrasar la reducción de sus compras de bonos.

La atención del mercado ahora se centra en la reunión del jueves del Banco Central Europeo, en la que es posible que debata la reducción de sus medidas de estímulo, a medida que la economía de la zona euro vuelve a la vida.

Entre otros metales preciosos, la plata cedía un 1.1% a US$ 24.39 la onza, el platino caía un 1.1% a US$ 1,008.14 y el paladio bajaba un 0.7% a US$ 2,392.99.