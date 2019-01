Oro cae ante fortaleza del dólar y esperanzas de acuerdo comercial impulsan acciones

Los precios del oro caían el martes ante la recuperación del dólar tras tocar niveles mínimos, mientras que las esperanzas de un posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos apuntalaban el apetito por el riesgo, lo que hacía al lingote menos atractivo.

A las 11:35 (GMT), el oro al contado bajaba un 0.48%, a US$ 1,282.5 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.4%, a US$ 1,284.50 la onza.

El índice dólar subía un 0.18% frente a una cesta de destacadas monedas, tras caer en la rueda previa a su nivel más bajo desde el 22 de octubre.

"En este momento el dólar se está recuperando, que es una de las razones de que los precios del oro estén más bajos", comentó la analista de ABN AMRO Georgette Boele.

"Al mismo tiempo, los mercados están nerviosos antes de discusiones entre China y Estados Unidos", agregó.

Los mercados bursátiles subían debido a que los inversores consideraban que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se acercaba a su final. También observaban que la Reserva Federal estadounidense detendrá el endurecimiento de su política monetaria si el crecimiento económico se desacelera más.

Mientras Washington y Pekín reanudaban sus conversaciones, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo el lunes que las dos mayores economías del mundo podrían alcanzar un acuerdo comercial.

El oro, que cotiza en dólares, ha subido alrededor de un 11% desde que tocó un mínimo en más de un año y medio a mediados de agosto. El viernes, los precios del lingote tocaron los US$ 1,298.42 la onza, su nivel más alto desde junio de 2018.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0.07%, a US$ 1,300.46 la onza, pero aún operaba cerca del máximo histórico de U$ 1,313.24 la onza que tocó en la sesión previa. El metal cotizaba con una prima respecto al oro.

La plata perdía un 0.53%, a US$ 15.56 la onza, mientras que el platino caía un 0.09%, a US$ 821.49 la onza, después de tocar el lunes los US$ 831.10 la onza, su nivel más alto en más de un mes.