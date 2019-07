Oro cae por fortaleza del dólar tras acuerdo sobre deuda en Estados Unidos

Los precios del oro se hundieron hasta cerca de un mínimo de una semana el martes, mientras el dólar se fortalecía tras un acuerdo para extender el límite de deuda en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump y los líderes del Congreso de Estados Unidos acordaron el lunes una extensión de dos años del límite de la deuda y los topes de gastos federales para evitar impagos gubernamentales este año, aunque agregarán déficits presupuestarios a la mayor economía mundial.

A las 10:13 (GMT), el oro al contado caía un 0.4%, a US$ 1,418.39 por onza. Los precios llegaron a bajar hasta los US$ 1,413.80 más temprano, un nivel visto por última vez el 17 de julio.

Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.6%, a US$ 1,419.

El índice dólar avanzaba un 0,3% frente a una cesta de seis destacadas monedas, a 97,56, su nivel más alto desde el 9 de julio.

Los analistas creen que el lingote podría experimentar algunas pérdidas en los próximos días. El oro podría caer al rango de US$ 1,401-1,409 por onza, ya que rompió un nivel de apoyo a US$ 1,422, indicó el analista técnico de Reuters Wang Tao.

En otros metales preciosos, la plata destacaba con un alza del 0.5%, a US$ 16.42 la onza; el paladio perdía un 0.7%, a US$ 1,518.01; y el platino declinaba un 0.3%, a US$ 841.50.