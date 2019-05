Oro cae por estancamiento en diálogo comercial entre Estados Unidos y China

Los precios del oro caían este lunes debido a una escalada del conflicto comercial entre Washington y Pekín que afectaba al yuan, mermando de paso la demanda de China, el mayor consumidor mundial de metales.

El oro al contado bajaba 0.17% a US$ 1,283.32 la onza a las 1123 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos descendían 0.3% a US$ 1,284.20.

El yuan se dirigía a su peor caída diaria en nueve meses, afectado por las preocupaciones sobre comercio, lo que hace que el oro sea caro para los compradores en China.

Las dos economías más grandes del mundo parecían estar estancadas el domingo en sus negociaciones, ya que Washington exigió promesas de cambios concretos a la leyes chinas y Pekín aseguró que no aceptará condiciones que dañen sus intereses.

Sin embargo, el oro se estancó en un rango de US$ 15 durante la semana pasada, a pesar de la debilidad de los mercados de acciones.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.6% a US$ 14.66 la onza, el platino perdía un 0.4% a US$ 857.66 y el paladio cedía un 1.6% a US$ 1,335.80.