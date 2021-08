Los precios del oro caían el lunes, ya que un aumento del apetito por activos de riesgo presionaba al metal de refugio, mientras que la atención de los inversores se centra en un reporte clave de empleo que se publicará más adelante en la semana para calibrar la salud del mercado laboral.

A las 09:30 GMT, el oro al contado cedía un 0.4%, a US$ 1,806.90 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.4%, a US$ 1,810.10.

“El oro sigue teniendo algunos problemas para superar con claridad el nivel de resistencia de 1,820 y 1,835 dólares. También, un escenario de riesgo con las acciones europeas en verde está añadiendo algo de presión”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de mercado de Kinesis.

Asimismo, agregó que en el caso de que haya un reporte de nóminas no agrícolas de julio más fuerte de lo esperado, los inversores podrían asumir que la Reserva Federal podría verse obligada a reducir sus medidas de estímulo antes de lo esperado.

La confianza en los mercados financieros más amplios seguía siendo elevada. Las acciones europeas tocaban nuevos picos, impulsadas por la actividad sobre acuerdos y sólidos resultados del mayor banco de Europa, el HSBC.

El índice dólar ofrecía algo de respiro al lingote y cedía un 0.1%. Un billete verde más débil abarata el oro para los tenedores de otras monedas.

El oro al contado podría revisitar su mínimo del 23 de julio de US$ 1,789.98 la onza, después de que volvió a fracasar en su intento de superar un nivel de resistencia a US$ 1,832.80, dijo Wang Tao, analista técnico de Reuters.

En otros metales preciosos, la plata restaba un 0.2%, a US$ 25.40 la onza; el paladio ganaba un 0.2%, a US$ 2,665.26; y el platino mejoraba un 0.5%, a US$ 1,053.79.