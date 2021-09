Los precios del oro se consolidaban este miércoles en un rango ajustado cerca del nivel clave de US$ 1,800, debido a que datos de inflación en Estados Unidos más débiles que lo esperado generaban incertidumbre respecto al momento en que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir sus estímulos a la economía.

A las 0904 GMT, el oro al contado cedía un 0.2% a US$ 1,800.38 la onza, levemente por debajo del máximo de una semana que tocó el martes a US$ 1,808.50, en parte debido a que el dólar recuperaba parte del terreno perdido tras los datos de inflación. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.3% a US$ 1,801.80.

Un dólar más fuerte encarece el oro para los tenedores de otras divisas.

“El oro recibió un pequeño impulso ayer del IPC más bajo de lo esperado, pero a pesar de que los rendimientos de los bonos volvieron a retroceder desde sus máximos recientes, no ha sido suficiente para atraer una renovada demanda por oro”, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen.

“Sin embargo, el riesgo a la baja para el oro también es limitado, ya que la desaceleración de la inflación reduce el ritmo con el que se puede llevar a cabo el recorte de estímulos, cuando finalmente se implemente hacia fines de este año”, dijo.

El índice subyacente de precios al consumidor de Estados Unidos subió a su ritmo más lento en seis meses en agosto, dando crédito a la opinión de la Fed de que los altos niveles de inflación eran transitorios.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, las expectativas de que la Fed pueda ir más despacio en la eliminación de las medidas de estímulo y mantener bajas las tasas de interés ayudan al atractivo del lingote, ya que el costo de oportunidad de mantenerlo sigue siendo bajo.

La atención del mercado se centrará ahora en la reunión de política monetaria de dos días de la Fed la próxima semana, para obtener más pistas sobre la reducción de estímulos.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.3% a US$ 23.77 la onza, el platino tocó un mínimo de más de nueve meses de US$ 925.50, para luego cotizar con una caída de un 0.7% a US$ 932.18 y el paladio operaba estable a US$ 1,977.74.