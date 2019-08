El oro caía el viernes presionado por el alza de los mercados bursátiles y el dólar, pero los temores a una desaceleración económica global y la incertidumbre sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China mantenían viva la demanda del metal como refugio y lo encaminaban a su cuarta alza mensual sucesiva.

El oro al contado perdía un 0.19% a US$ 1,524.55 la onza a las 1200 GMT, sin embargo, el lingote ha ganado casi un 8% este mes. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.1% a US$ 1,535.20 la onza.

“La retórica de la guerra comercial se ha moderado en parte, lo que ha impulsado a las acciones y los rendimientos de los bonos, y atrajo algo de toma de ganancias en el oro”, dijo Ole Hansen, estratega de materias primas en Saxo Bank, agregando que un dólar más fuerte también está presionando al lingote.

“No obstante, aunque veamos una mejoría en el frente comercial, lo que es dudoso, la actividad económica sigue desacelerándose, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Así que, el respaldo de los menores rendimientos de los bonos del Tesoro sigue allí”, apuntó.

El índice dólar tocó un máximo de un mes y se acercaba a cerrar su mejor semana en dos meses, lo que también reducía el atractivo del oro.

Las bolsas subieron después de que Estados Unidos y China mostraron voluntad para resolver su disputa y volver a la mesa de negociación. El Ministerio de Comercio chino dijo que ambas partes estaban discutiendo las reuniones de septiembre, pero que es importante que Washington cancele un alza de aranceles.

Los precios del oro han subido más de US$ 100 en lo que va de este mes, principalmente impulsados por la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo y los mayores temores a una desaceleración económica global.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 1.1% a US$ 18.44 la onza y apuntaba a su mayor alza porcentual mensual desde junio de 2016, con un avance de un 13%. El platino subía un 1.4% a US$ 929.07 la onza y el paladio trepaba un 1.5% a US$ 1,496 la onza.