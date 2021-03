Los precios del oro bajaban este lunes, frenando un rebote desde un mínimo de nueve meses tocado la semana pasada, mientras el dólar se afirmaba y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense reanudaba su avance, minando el atractivo del lingote.

A las 0958 GMT, el oro al contado perdía un 0.6% a US$ 1,690.01 la onza, tras tocar su mínimo desde el 8 de junio a US$ 1,686.40 el último viernes. Los futuros del oro en Estados Unidos declinaban un 0.7% a US$ 1,686.80.

El dólar tocaba un pico de tres meses, mientras que el retorno de los bonos a 10 años se mantenía cerca de un máximo de más de un año, aumentando el costo de oportunidad de tener el metal dorado, que no devenga intereses.

Aunque el metal dorado está siendo mantenido a raya por los altos rendimientos y el dólar, “vemos que el oro se está comportando como un tsunami, ya que el agua se está retirando en este momento por la severa presión, pero los precios volverán con más fuerza incluso cuando se vayan estos factores”, dijo Daniel Briesemann, analista del Commerzbank.

Durante la sesión asiática, el oro recuperó parte de sus pérdidas gracias a la aprobación por parte del Senado de Estados Unidos del plan de alivio por el COVID-19 del presidente Joe Biden por US$ 1.9 billones.

El lingote también logró apoyo más temprano por el ataque sufrido el domingo por la industria petrolera de Arabia Saudita.

En otros metales preciosos, la plata mejoraba un 0.1%, a US$ 25.21 la onza; el paladio cedía un 0.3% a US$ 2,331.04 y el platino bajaba un 0.6% a US$ 1,123.09.