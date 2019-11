Los precios del oro bajaban levemente este miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está cerca de cerrar un acuerdo comercial interino con China, lo que impulsó la demanda de activos más riesgosos.

A las 0948 GMT, el precio del oro al contado perdía un 0.17%, a US$ 1,458.687 la onza, tras tocar un mínimo de dos semanas a US$ 1,450.30 en la víspera. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.12%, a US$ 1,458.68.

El martes, Trump dijo que Washington esta en la “parte final” de un pacto que desactivaría una disputa con Beijing que dura ya 16 meses.

“Tanto Estados Unidos como China están suavizando su postura y podría haber un acuerdo interino (...) así que la gente está optando por los activos más riesgosos y el oro está perdiendo su atractivo”, dijo Hitesh Jain, vicepresidente de Yes Securities.

Las acciones asiáticas subieron después de que Wall Street tocó máximos de récord impulsado por las positivas noticias comerciales, mientras que el dólar subía.

No obstante, “en este punto, los mercados no van a ofrecer ninguna respuesta significativa en términos de un seguimiento duradero a no ser que cualquier desarrollo tangible (en el frente comercial) esté en negro sobre blanco”, dijo Ilya Spivak, estratega cambiario senior en DailyFx.

En el frente industrial chino, un reporte mostró que las ganancias de las firmas cayeron en octubre a su ritmo más acelerado en ocho meses. Estas cifras se conocieron después de que otro informe indicó que la confianza del consumidor en Estados Unidos retrocedió por cuarto mes consecutivo en noviembre.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.2%, a US$ 17.04 la onza; el paladio cedía un 0.5%, a US$ 1,801; y el platino perdía un 0.5%, a US$ 902.35.