Los precios del oro retrocedían este viernes desde el pico de un mes tocado en la víspera, ante el avance del dólar, mientras los inversores se aferraban a la expectativa de un acuerdo en el Congreso de Estados Unidos sobre más estímulos fiscales.

El oro al contado bajaba un 0.3% a US$ 1,879.46 la onza, a las 0959 GMT, en tanto que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.3% a US$ 1,884.20 la onza.

Tras haber alcanzado su mayor nivel desde el 16 de noviembre el jueves, el metal precioso estaba en camino de terminar la semana con un alza del 2.2%.

“Lo que estamos viendo en términos del oro hoy (viernes) es un poco la fortaleza del dólar, luego de una semana en que se depreció bastante, pero sigue siendo una muy buena semana para el oro”, dijo Michael Hewson, de CMC Markets UK.

El índice dólar, que mide al billete verde contra una cesta de monedas similares, subía un 0.2%, justo por encima de un mínimo de más de dos años. El avance del dólar suele reducir el atractivo del oro para inversionistas con otras divisas.

Los legisladores estadounidenses siguieron negociando el jueves un plan de ayuda fiscal por el coronavirus, incluso a pesar de que los republicanos insistieron en que los programas de préstamos de la Reserva Federal (Fed) que expiren no podrán ser reactivados.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 1.3% a US$ 25.72 la onza, el platino bajaba un 0.5% a US$ 1,039.17 y el paladio cedía un 0.5% a US$ 2,329.73.