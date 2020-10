Los precios del oro bajaban este lunes desde un máximo de tres semanas a medida que el dólar recuperaba cierto terreno, aunque la posibilidad de que se apruebe pronto otro paquete de ayuda por el coronavirus y la incertidumbre en torno a las elecciones de Estados Unidos ayudaban a limitar las pérdidas del metal.

El oro al contado cedía 0.5%, a US$ 1,920.51 la onza, a las 0920 GMT, luego de haber alcanzado en la sesión anterior los US$ 1,932.96 la onza, su nivel más alto desde el 21 de septiembre. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban estables en US$ 1,926.40 la onza.

“Hemos estado viendo un modesto rebote del dólar”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets UK. “De todas formas opino que necesitamos comprar cuando baje un poco más porque el prospecto de más estímulos fiscales tras las elecciones de Estados Unidos está apoyando al alza al oro”.

El índice dólar sumaba un 0.1%, alejándose de un mínimo de tres semanas al que cayó en la sesión anterior. Un dólar más fuerte tiende a influir negativamente en los precios del oro porque encarece al metal para los inversionistas con otras monedas.

El oro, que ha ganado más de 27% en lo que va del año, suele beneficiarse de los gastos de estímulo fiscal porque se le considera una cobertura contra los riesgos inflacionarios y el debilitamiento de las monedas.

El Gobierno del presidente Donald Trump llamó el domingo al Congreso de Estados Unidos a aprobar una ley de ayuda por el coronavirus utilizando los fondos remanentes de un programa de créditos a empresas que ya expiró, luego de que las discusiones sobre un plan integral de estímulos hallaron más resistencia.

Entre otros metales preciosos, la plata cedía un 0.4% a US$ 25.03 la onza, el platino caía un 0.6% a US$ 880.50, y el paladio bajaba un 0.2% a US$ 2,434.52.