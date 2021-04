Los precios del oro bajaban este jueves desde un máximo de dos meses antes de la decisión del Banco Central Europeo sobre tasas de interés, mientras que la preocupación por la oferta mantuvo al paladio cerca de un máximo histórico alcanzado en la sesión anterior.

El oro al contado bajaba un 0.3% a US$ 1,788 por onza a las 0927 GMT, tras alcanzar un máximo desde el 25 de febrero de US$ 1,797.67. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.35% a US$ 1,787 la onza.

El mercado no espera que el BCE cambie su política este jueves, pero analistas dicen que esta reunión preparará el terreno para junio, cuando los responsables de política monetaria de la entidad tengan que decidir si frenan la compra de bonos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo bajo 1.6%, reduciendo el costo de oportunidad de mantener lingotes. El índice dólar operaba cerca de un piso de varias semanas contra una cesta de divisas.

En tanto, el paladio caía un 1.5% a US$ 2,830 la onza tras tocar un pico histórico de US$ 2,891.20 el miércoles.

La plata bajaba un 0.9% a US$ 26.32 la onza y el platino caía un 1.1% a US$ 1,200.60.