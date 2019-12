Los precios del oro caían desde un máximo de casi dos meses que tocó previamente el viernes, debido a que los inversores tomaban ganancias en una sesión de escasas operaciones en medio de una pausa por las fiestas de fin de año, pero el metal se encamina a su mayor alza semanal desde comienzos de agosto.

El oro al contado perdía un 0.1% a US$ 1,509.81 la onza a las 0921 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban estables a US$ 1,513.70 la onza.

“Es el último día de operaciones de la semana y esperamos algo de retiro de posiciones. No podemos decir que los fundamentos son responsables y es sólo una saludable toma de ganancias”, dijo Vandana Bharti, vicepresidente asistente de investigación de materias primas en SMC Comtrade.

Los precios del oro subieron a su mayor nivel desde comienzos de noviembre a US$ 1,513.88 más temprano en la sesión y han ganado más de un 2% en lo que va de la semana, su mayor avance desde el 9 de agosto.

El lingote también se encamina a anotar su mejor año desde 2010, ganando casi un 18% hasta el momento, impulsado por una guerra arancelaria de 17 meses entre las dos mayores economías del mundo.

La noticia de que Rusia podría considerar poner parte de su Fondo Nacional de Inversión en el oro evitó que el metal precioso cayera más.

El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, dijo el martes que ve la inversión en el metal como algo más sostenible en el largo plazo que los activos financieros.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.4% a US$ 17.82 la onza, pero se dirigían a su mejor semana desde fines de agosto. El paladio avanzaba un 0.5% a US$ 1,910.28 la onza, mientras que el platino bajaba un 0.1% a US$ 946.21.