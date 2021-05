Los precios del oro caían el martes desde el máximo de más de dos meses que tocaron en la sesión previa, presionados por la apreciación del dólar de cara a una serie de datos económicos de Estados Unidos.

A las 11:12 (GMT), el oro al contado caía un 0.5% a US$ 1,783.85 la onza, luego de que el lunes registró su nivel más alto desde el 25 de febrero a US$ 1,797.75.

Carlo Alberto De Casa, analista jefe de ActivTrades, dijo que los factores técnicos estaban frenando la fortaleza del oro, mientras que “la recuperación del dólar estadounidense lo está haciendo más complicado”.

“Tenemos dos niveles de soporte importantes en US$ 1.765 y US$ 1.750, mientras que superar claramente los US$ 1.800 abriría más espacio para el lingote”, explicaron.

El índice dólar subía un 0.39% porque los inversores sopesaban la posibilidad de que las autoridades estadounidenses se vean forzadas a subir las tasas de interés ante la fuerte recuperación económica local. Un dólar más caro encarece al oro para los tenedores de otras divisas.

El banco central de Estados Unidos quiere mantener su política monetaria expansiva durante el futuro previsible, pero la recuperación económica está ganando ritmo y ha avivado especulaciones de que se retiren los apoyos antes de lo esperado.

Las tasas más altas aumentan el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

Los inversores ahora están esperando los datos del sector de servicios de Estados Unidos que se entregarán el miércoles y los de nóminas correspondientes a abril que se publicarán el viernes, para obtener más pistas sobre la salud de la economía estadounidense.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 0.7% a US$ 2,991 la onza luego de tocar un máximo histórico de US$ 3,007.73 el viernes. La plata caía un 0.2% a US$ 26.89, mientras que el platino ganaba un 0.4% a US$ 1,235.50 la onza.