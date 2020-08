El oro caía este viernes debido a la fortaleza del dólar, que debilitaba el atractivo del lingote y lo hacía encaminarse a su segunda caída semanal seguida, aunque las preocupaciones sobre la recuperación a la pandemia del coronavirus limitaban la baja.

El oro al contado bajaba un 0.5% a US$ 1,933.85 la onza, a las 0949 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.3% a US$ 1,940.00. En la semana, el oro ha cedido alrededor de un 0.5%.

“Estaremos dentro del rango durante los próximos días o semanas hasta que suceda algo, ya sea en el frente del estímulo de Estados Unidos o si las tensiones con China toman un giro muy positivo o negativo”, dijo David Madden, analista de mercados en CMC Markets UK.

El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de monedas, subía un 0.3%, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

La baja del oro se daba pese a los datos que indicaron que este mes se estancó la recuperación económica de la zona euro desde su caída más profunda registrada.

Datos publicados este viernes también mostraron que la actividad, especialmente en su sector de servicios, se desaceleró en Alemania este mes.

En otros metales preciosos, la plata caía un 0.7% a US$ 27.04 la onza, pero se encaminaba a cerrar la semana con un alza del 2.3%. En tanto, el platino bajaba un 1.2% a US$ 906.78 la onza, mientras que el paladio perdía un 0.6% a US$ 2167.60 la onza.