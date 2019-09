Los precios del oro caían el martes por cuarta sesión sucesiva debido a que el apetito por el riesgo seguía fortalecido por las esperanzas de estímulo global y las expectativas de avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

El oro al contado bajaba un 0.23% a US$ 1,495.20 la onza a las 0948 GMT, tras tocar su menor nivel desde el 13 de agosto a US$ 1,486 previamente en la sesión. Los precios del lingote han perdido casi un 5% desde que tocaron un máximo de más de seis años el 4 de septiembre a US$ 1,557.

Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.5% a US$ 1,503.30 la onza.

Datos publicados más temprano mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de China en agosto subió más que lo esperado, mientras que los precios al productor (IPP), barómetro de la rentabilidad corporativa, se contrajo menos que lo previsto, lo que insta a Pekín a aumentar el estímulo económico.

"Globalmente, vemos un giro hacia activos de crecimiento a costa de los de refugio", dijo Michael McCarthy, estratega de CMC Markets. "Mucho del efecto de la guerra comercial con China ya se asimiló. Cifras mejores a las previstas podrían sugerir que el impacto no sería tan profundo como muchos creen".

La pugna comercial entre Pekín y Washington ha trastornado a los mercados desde que comenzó hace más de un año, avivando las preocupaciones de una desaceleración económica global. No obstante, los mercados han sido animados por su decisión de tener conversaciones a comienzos de octubre en Washington.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo el lunes que no ve una amenaza de recesión en momentos en que el presidente Donald Trump busca revivir las negociaciones comerciales, agregando que ve un año positivo a futuro para la economía local.

Los inversores esperan la reunión del Banco Central Europeo el jueves. Es casi seguro que el BCE presentará un paquete de alivio monetario y medidas de estímulo, pero los mercados no creen que opte por un enorme alivio cuantitativo.

Entre otros metales preciosos, el platino caía un 1% a US$ 936.73 la onza, el paladio perdía un 0.4% a US$ 1,538.13 la onza y la plata bajaba un 0.1% a US$ 17.95 la onza.