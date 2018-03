Oro cae por aumento de apetito global por riesgo tras sólidos datos de empleo de Estados Unidos

El oro caía el lunes todavía impactado por datos de empleo difundidos el viernes en Estados Unidos que le dieron un nuevo impulso a las acciones y redujo las expectativas de que la Reserva Federal presione por más alzas de tasas de interés.

Las acciones mundiales alcanzaron máximos de dos semanas el lunes después de los sólidos datos de empleo del viernes ayudaron a compensar las preocupaciones de los inversores sobre una posible guerra comercial entre Estados Unidos y otras grandes economías.

El oro al contado bajaba 0.5% a US$ 1,316.91 por onza a las 10:35 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril cedían un 0.5% a US$ 1,317.40 por onza.

"Estamos cerca de la reunión del comité de mercado abierto de la Fed la próxima semana, esperando que se lleve a cabo un alza de tasa", dijo el jefe de materias primas de Saxo Bank, Ole Hansen.

"Hemos visto en el pasado que el oro ha estado pendiente de estos anuncios, por lo tanto creo que solamente estamos siendo absorbidos por la antesala de esta reunión. Eso eleva el riesgo de que el oro pueda estar un poco más a la defensiva", añadió.

Los operadores mantuvieron sus apuestas de que la Fed eleve las tasas tres veces este año. El oro es altamente sensible a las alzas de tasas de interés, que elevan el costo de oportunidad de mantener inversiones que no rinden intereses e impulsan al dólar.

El oro cayó a su menor nivel en una semana el viernes después del reporte de nóminas de empleos.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.7% a US$ 16.470 por onza. El Paladio caía 1% a US$ 986.22 la onza, mientras que el platino cedía un 0.8% a US$ 957.40 la onza.