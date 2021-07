Los precios del oro cayeron este lunes debido a que un dólar más fuerte encareció los lingotes para los tenedores de otras monedas, mientras que los inversores esperaban los datos de inflación de Estados Unidos y el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, esta semana.

El oro al contado bajó un 0.4% a US$ 1,800.46 la onza a las 1051 GMT. Los futuros del oro estadounidense cayeron un 0.5% a US$ 1,801.30 la onza. El índice dólar subió un 0.2% frente a sus rivales.

“El oro está luchando para ganar un impulso significativo y está atrapado en un rango alrededor del nivel clave de US$ 1,800”, dijo el analista independiente Ross Norman.

Norman dijo que el mercado del oro perdió impulso después de que la Reserva Federal de EE. UU. adoptó una postura más agresiva, lo que aumentó las perspectivas de un aumento en las tasas de interés a partir de 2023 y una reducción de su estímulo monetario.

Los precios del oro perdieron un 7% en junio. Aunque este metal se considera una protección contra la inflación, un aumento de la tasa de la Fed aumentaría el costo de oportunidad de mantener lingotes.

Los inversores se centrarán en un informe del índice de precios al consumidor de EE. UU. el martes y el testimonio de Powell ante el Congreso el miércoles y jueves para obtener pistas sobre el cronograma para el endurecimiento de las políticas.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que el precio al consumidor de Estados Unidos para junio haya subido un 0.4% desde mayo y un 4.0% respecto al año anterior después de dos meses consecutivos de fuertes ganancias en los precios.

Ofreciendo un respiro al oro, un aumento en las nuevas infecciones causadas por la variante Delta del coronavirus limitó las ganancias en los mercados de valores.

La tendencia a corto plazo del oro parece estar sesgada al alza, con una resistencia inmediata de US$ 1,815 por onza y un soporte de alrededor de US$ 1,790, dijo Margaret Yang, estratega de DailyFX.

En otros lugares, la plata cayó un 0.6% a US$ 25.93 la onza, el paladio bajó un 0.7% a US$ 2,790.07 la onza y el platino bajó un 0.9% a US$ 1,093.86.