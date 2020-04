Los precios del oro caían el miércoles, ante el optimismo por la lenta reapertura de algunas economías que generaba apetito por otros activos, mientras los inversores se preparaban para el mensaje de política monetaria que entregará la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde en el día.

El oro al contado perdía 0.2% a US$ 1,703.42 la onza, en tanto, los futuros del lingote en Estados Unidos bajaban también 0.2% a US$ 1,718.80 la onza.

“Unos cuantos países están planeando relajar las medidas de confinamiento y esto está presionando al oro un poco”, dijo Carsten Menke, analista de la firma Julius Baer, aunque destacó que por el momento existe suficiente apoyo de los fundamentos del mercado para sostener el apetito por activos seguros, como el metal dorado.

Las acciones globales subían ante los planes de salidas graduales de cuarentenas y confinamientos dictados para frenar la expansión del coronavirus, al tiempo que resultados de empresas mejores a lo esperado y un alza en los precios del petróleo mejoraban la confianza de los mercados.

Inversores en todo el mundo esperan que la pandemia ya esté alcanzando los niveles tope de infecciones en partes de Estados Unidos, Europa y Australia, por lo que las autoridades empezarán a flexibilizar sus restricciones a los desplazamientos y la actividad. Esta semana, Nueva Zelanda permitió la reapertura de negocios.

Todos los ojos estarán puestos ahora en la Fed, que tiene previsto publicar su comunicado a las 1800 GMT. El presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa para explicar la decisión del organismo y el panorama que prevé a futuro para la economía. El jueves le seguirá el Banco Central Europeo (BCE).

La Fed ha recortado sus tasas de interés, reanudó sus compras de bonos y llenó los mercados de crédito con programas de asistencia en respuesta a los daños económicos ocasionados por el coronavirus, que ha infectado a más de 1 millón de personas en Estados Unidos.

Otro asunto en el radar de los economistas es la lectura del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el primer trimestre que se divulgará a las 1230 GMT. Economistas encuestados por Reuters prevén una contracción cercana al 4%.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba 2.2% a US$ 1,958.83 la onza; mientras que el platino cotizaba estable en US$ 772.05 la onza; y la plata subía 0.1% a US$ 15.21 la onza.