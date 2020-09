El precio del oro caía el lunes, ya que datos económicos chinos positivos alentaban el apetito por el riesgo, reduciendo el atractivo del lingote antes del primer debate electoral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata Joe Biden.

A las 09:28 GMT, el oro al contado cedía un 0.3%, a US$ 1,853.85 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.5%, a US$ 1,856.40.

“Si bien la constante recuperación económica de China impulsa el apetito por el riesgo y mejora la confianza del inversor, el atractivo del oro podría caer en el corto plazo pese a la lista negativa de factores en juego”, dijo Lukman Otunuga, analista de FXTM.

Los beneficios de las empresas industriales de China crecieron por cuarto mes consecutivo en agosto, dando un impulso a los mercados de acciones.

No obstante, el lingote no lograba beneficiarse de un dólar levemente más débil que reducía el costo de tener oro para los tenedores de otras monedas.

Los mercados están a la espera ahora del primer debate electoral entre Trump y Biden el martes.

“Si tenemos un empate y nadie tiene un desempeño especialmente fuerte creo que el mercado seguirá con mucha incertidumbre”, lo que podría beneficiar al oro, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.5%, a US$ 22.74 la onza; el platino ganaba un 0.7%, a US$ 853.22; y el paladio operaba estable a US$ 2,215.46.