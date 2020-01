Los precios del oro bajaban el viernes, luego de caer hasta un 1% en la sesión anterior, ya que la disminución de las tensiones en Oriente Medio llevó a los inversores a volver a activos más riesgosas.

A las 0732 GMT, el oro al contado caía un 0.1% a US$ 1,550.66 por onza luego de que el jueves bajó a US$ 1,539.78, mínimo desde el 3 de enero. Los futuros del oro en Estados Unidos disminuían un 0.2% a US$ 1,551.60 la onza.

Mientras tanto, las bolsas mundiales se recuperaban y subían a máximos récord después de que los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump e Irán señalaran una disminución de las tensiones militares, aun cuando Washington aumentó las sanciones contra Teherán.

Cabe señalar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución para evitar que Trump continúe con la acción militar contra Irán.

El oro, un activo seguro durante las incertidumbres políticas y económicas, había subido por sobre los US$ 1,600 el miércoles después de que Irán lanzó ataques con misiles contra las fuerzas estadounidenses en represalia por la muerte de su principal comandante en un ataque con aviones no tripulados.

En el frente comercial, un acuerdo comercial de “Fase 1” entre Washington y Beijing podría firmarse poco después del 15 de enero, dijo Trump el jueves.

Los inversores ahora esperan las nóminas no agrícolas de Estados Unidos de diciembre que se publican más tarde en la sesión.

El paladio cedía un 0.3% a US$ 2,101.81 la onza, tras llegar en la víspera a un máximo de US$ 2,149.50. La plata subía un 0.2% a US$ 17.93 por onza, mientras que el platino ganaba un 0.2% a US$ 968.49 la onza.