El precio del oro caía este martes, ya que un dólar más fuerte restaba atractivo al lingote, mientras los inversores esperan un reporte sobre inflación en Estados Unidos en busca de pistas sobre la rapidez con la que la Reserva Federal empezará a reducir su estímulo monetario.

A las 1048 GMT, el oro al contado cedía un 0.3% a US$ 1,893.51 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.1% a US$ 1,896.30.

El índice dólar ganaba un 0.2%, encareciendo el oro para los tenedores de otras monedas.

Como el lingote ha sido incapaz de superar los US$ 1,900 un par de veces, “es casi seguro que eso signifique que algunas personas estarán operando en ese rango y simplemente entren y salgan”, dijo Rhona O’Connell, analista de StoneX.

Los actores del mercado reaccionaban también a los comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre lo bueno que será para Estados Unidos el plan de gasto de US$ 4 billones del presidente Joe Biden, aunque contribuya a acelerar la inflación y resulte en una subida de las tasas de interés.

En el radar de los inversores está también la reunión de política que celebrará el Banco Central Europeo el jueves, el mismo día en que se conocerá el índice de precios al consumidor en Estados Unidos.

En otros metales preciosos, la plata perdía un 0.8% a US$ 27.66 la onza; el paladio restaba un 0.6% a US$ 2,815.99 y el platino bajaba un 0.9% a US$ 1,162.05.