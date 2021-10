Los precios del oro caían este martes ante el alza del dólar y es probable que los lingotes experimenten una sesión volátil en el período previo a las cifras de empleo de Estados Unidos del viernes, que podrían dictar los planes de reducción de estímulos de la Reserva Federal.

A las 0643 GMT, el oro al contado cedía un 0.6% a US$ 1,758.27 la onza tras alcanzar los US$ 1,770.41 el lunes, su nivel más alto desde el 23 de septiembre. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.6% a US$ 1,757.30.

El índice dólar subía, encareciendo el oro para los compradores con otras monedas, mientras que los mercados de acciones operaban en rojo ante la preocupación de que el alza de los precios de la energía pudiera frenar el crecimiento económico.

El descenso de las bolsas está impulsando a los inversores asiáticos a comprar dólares, presionando al oro, dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercado para Asia-Pacífico en OANDA, agregando que el metal estaría en un rango de US$ 1,750 a US$ 1,785 antes del informe de empleo de Estados Unidos.

Aparte de la inflación, los frágiles lazos comerciales entre Estados Unidos y China, la crisis de deuda de Evergrande y el estancamiento en el diálogo sobre el techo de la deuda estadounidense provocaron también algunas entradas en el oro, proporcionando un piso a los precios de los lingotes.

Si bien las incertidumbres respaldarán al oro hasta cierto punto, la dirección ofrecida por la política monetaria estadounidense será la que se impondrá al final, agregó Halley.

Se espera que las nóminas no agrícolas muestren una mejora continua en el mercado laboral, lo que probablemente permitirá a la Reserva Federal comenzar a reducir el estímulo antes de fin de año.

La plata caía un 0.8% a US$ 22.48 por onza, el platino bajaba un 0.9% a US$ 958.83 y el paladio subía un 0.1% a US$ 1,906.45.