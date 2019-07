Oro cae por alza del dólar antes de reporte de nóminas en Estados Unidos

Los precios del oro bajaban levemente este viernes por avances del dólar antes de la publicación de un importante reporte de empleo en Estados Unidos , que podría dar pistas sobre las decisiones futuras sobre tasas de interés de la Reserva Federal (FED).

A las 0948 GMT, el oro al contado cedía un 0.1% a US$ 1,414.15 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.3% a US$ 1,416.70 la onza.

El índice dólar , que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, avanzaba un 0.2%, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

Pese a su leve declive del viernes, el oro ha subido un 0.3% en lo que va de la semana, que podría convertirse en la séptima seguida de ganancias.

Los inversores están a la espera ahora del reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, previsto para las 12:30 GMT. Los analistas esperan un avance de 160,000 en junio, comparado con las 75,000 de mayo.

Los precios del oro treparon a un máximo de seis años de US$ 1,438.63 la onza la semana pasada, impulsados por expectativas de rebajas de tasas por los principales bancos centrales y temores a una desaceleración de la economía mundial.

Unas tasas más bajas suelen respaldar la compra de lingotes, que no devengan intereses y suelen ser considerados como una inversión alternativa en tiempos de incertidumbre política y financiera.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0.4% a US$ 15.21 la onza, el platino bajaba un 0.2% a US$ 830.72, y el paladio subía un 0.1% a US$ 1,563.07, en camino a su quinta ganancia semanal consecutiva.