Este viernes, el oro caía un 1% debido a que los inversores tomaron ganancias y a un avance del mercado bursátil. No obstante, los temores sobre una recesión global y la falta de claridad en la guerra comercial entre Estados Unidos y China mantuvieron al lingote en camino a cerrar en alza por tercera semana seguida.

En este panorama, el oro al contado caía un 0.9% a US$1,509.43 la onza. A diferencia de este resultado, en la semana suma un avance de 0.8%. Mientras tanto, los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.8% a US$ 1,519.40. Desde inicios de agosto, el oro ha ganado más de US$ 100 por onza.

"Parece un retroceso temporal", dijo John Meyer, analista de SP Angel.

Sobre el oro, asimismo, pesaba el avance del dólar tras el dato del Departamento del Comercio de que las ventas minoristas subieron 0.7% el mes pasado en Estados Unidos.

El jueves, China prometió contrarrestar los últimos aranceles anunciados por Estados Unidos a las importaciones de sus productos, pero pidió a Washington acercar posiciones para un eventual acuerdo comercial, aunque el presidente Donald Trump dijo que cualquier pacto tendría que darse bajo los términos de su país.

Entre otros metales, la plata caía un 0.9% a US$ 17.11 la onza, pero se encaminaba a su segunda semana seguida de alzas. En tanto, el platino bajaba un 0.5% a US$ 834.58 la onza y el paladio subía un 0.2% a US$ 1,447.42 la onza.