El oro cayó este viernes a un mínimo de casi nueve meses, debido a que un alza en los rendimientos de los bonos y la fortaleza del dólar continuaron erosionando su atractivo.

El oro al contado bajaba un 0.2% a US$ 1,694.25 por onza a las 1114 GMT, tras tocar más temprano en la sesión su mínimo desde el 8 de junio de US$ 1,686.40. En lo que va de la semana ha caído un 2%. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.5% a US$ 1,691.40 la onza.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se mantenían por encima del 1.5%, mientras que el dólar subió a máximos de tres meses. Los mayores retornos de la deuda aumentan el costo de oportunidad de poseer oro.

“El aumento de los rendimientos es una consecuencia natural de la recuperación de actividad económica y (el jefe de la Fed Jerome) Powell acaba de confirmarlo”, dijo el analista jefe de mercado de CMC Markets UK, Michael Hewson.

Powell reiteró el jueves su compromiso de mantener bajo el costo del crédito y el dinero fluyendo hasta que los estadounidenses vuelvan al trabajo, refutando a los inversores que han dudado abiertamente de que pueda cumplir la promesa una vez que pase la pandemia y la economía avance por sí sola.

Entre otros metales, la plata caía un 0.2% a US$ 25.27 la onza y bajaba un 5% en la semana, su desempeño más débil desde fines de noviembre. El paladio bajaba un 0.2% a US$ 2,334.36 y el platino perdía un 0.8% a US$ 1,117.50.