Los precios del oro cayeron a un mínimo de una semana el miércoles, presionados por el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar antes de que la Reserva Federal (Fed) anuncie su decisión de política monetaria más adelante en el día.

El oro al contado caía un 0.7% a US$ 1,764 la onza a las 09:31 (GMT), después de tocar su menor nivel desde el 20 de abril a US$ 1,762.50. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.8% a US$ 1,764.50 la onza.

“El oro no pudo superar los US$ 1.800 y básicamente se está desacelerando. Vemos un escenario en el que los rendimientos estadounidenses y el dólar se están recuperando, lo que es negativo para el oro”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista jefe de ActivTrades.

“Si la Fed da alguna orientación a los rendimientos, podría haber un movimiento significativo para el oro. De lo contrario, espero que el oro permanezca en el rango de US$ 1.750 a US$ 1.800”, agregó.

Los rendimientos de los bonos de referencia del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subieron a su nivel más alto desde el 13 de abril, aumentando el costo de oportunidad de mantener lingotes.

El índice dólar subía un 0.1% frente a sus rivales, encareciendo el oro para los tenedores de otras monedas.

El mercado espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reafirme más tarde el miércoles que la política monetaria expansiva continuará durante un período prolongado y descarte cualquier sugerencia de reducir las compras de bonos.

Los analistas y operadores han recortado sus pronósticos para el precio del oro, y muchos creen que es poco probable que regrese a los máximos históricos del año pasado, ya que la recuperación económica empaña el atractivo del metal como refugio seguro, mostró una encuesta de Reuters.

Entre otros metales preciosos, el paladio caía un 0.5% a US$ 2,927.84 la onza, luego de que el martes tocó un máximo histórico de US$ 2,962.50.

La plata cedía un 1.1% a US$ 25,97 la onza y el platino bajaba un 0.9% a US$ 1,218.