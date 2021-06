Los precios del oro caían el martes y tocaban un mínimo de más de una semana, abatidos por el alza del dólar y con el foco en un informe de empleo de Estados Unidos que podría ofrecer una imagen más clara sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal en política monetaria.

A las 11:04 GMT, el oro al contado bajaba un 0.5%, a US$ 1,768.83 la onza, luego de caer a US$ 1,766.20, su mínimo desde el 21 de junio. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.7%, a US$ 1,768.80.

“Los participantes del mercado se muestran reacios a armar nuevas posiciones por el repetido fracaso del oro para superar el nivel psicológicamente importante de los 1,800 dólares, los próximos datos del mercado laboral y la inflación”, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

Asimismo, agregó que el dólar sigue estando bastante fuerte y obstaculiza al oro.

El índice dólar subía un 0.2%, encareciendo el lingote para los tenedores de otras monedas.

Se espera que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informe el viernes una ganancia de 690,000 puestos de trabajo en junio, en comparación con los 559,000 de mayo, según un sondeo a economistas de Reuters.

En otros metales preciosos, la plata caía un 0.7%, a US$ 25.91 por onza; el platino bajaba un 1.3%, a US$ 1,076.63; y el paladio perdía un 0.6%, a US$ 2,670.30.