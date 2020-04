Los precios del oro caían el lunes y tocaron su menor nivel en más de una semana, en medio de un fortalecimiento del dólar antes de una serie de reportes de resultados de empresas y de datos macro que se espera expongan el daño económico por la crisis del coronavirus (COVID-19).

A las 0951 GMT, el oro al contado bajaba un 0.2% a US$ 1,680.46 por onza, luego de declinar a US$ 1,670.55, mínimo desde el 9 de abril. El referencial perdió hasta un 2% el viernes por las expectativas de que Estados Unidos reabra su economía.

Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.2% a US$ 1,695.90 la onza. Mientras que, el avance de 0.2% del índice dólar limitaba el interés por el metal.

“El dólar se ha mantenido fuerte, lo que puede estar llevando a esos movimientos en el oro”, dijo Craig Erlam, analista de OANDA, agregando que el lingote también podría ver una cierta continuidad en la toma de ganancias que venía desde la semana pasada.

“Si el oro puede traspasar y mantenerse bajo los US$ 1,680, se podría desencadenar un retroceso hacia los US$ 1,640 o incluso US$ 1,600”, señaló. “Pero sigo creyendo en una tendencia alcista a largo plazo; la gran cantidad de estímulo y la incertidumbre deberían seguir apoyando los precios”.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0.3% a US$ 2,162.65 por onza, el platino aumentaba un 0.7% a US$ 780.26 la onza, y la plata ganaba un 0.4% a US$ 15.19 por onza.