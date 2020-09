El oro caía el jueves a un mínimo de más de dos meses, debilitado por la fortaleza del dólar y en medio de comentarios de analistas que indicaron que la ausencia de medidas de estímulo adicionales reduce el atractivo del lingote.

A las 09:29 GMT, el oro al contado cedía un 0.6%, a US$ 1,851.85 la onza, extendiendo sus pérdidas por cuarta sesión. Más temprano en la jornada, tocó su nivel más bajo desde el 22 de julio, a US$ 1,847.99.

Por su parte, los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.8%, a US$ 1,854.30 la onza.

“Mientras el billete verde recupere fuerza, el lingote va a seguir perdiendo”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista jefe de ActivTrades.

Aunque sería prematuro declarar el “comienzo de un nuevo movimiento bajista”, los próximos días serán decisivos para ver si el oro puede rebotar a US$ 1,860 o continuará su declive, agregó.

El índice dólar, que compara al billete verde con seis destacadas monedas, mantenía sus recientes ganancias, encareciendo el lingote para los tenedores de otras divisas.

Al incierto panorama del metal dorado se sumaron declaraciones de autoridades de la Reserva Federal, que reafirmaron su política monetaria de bajas tasas de interés hasta que el mercado laboral se recupere o la inflación se acelere al 2%, aunque no aportaron una ruta de mayor estímulo.

En otros metales preciosos, la plata llegó a caer un 5.4%, a US$ 21.64 la onza, su mínimo desde el 22 de julio, y luego cedía un 3.3%, a US$ 22.12; el platino subía un 0.3%, a US$ 840.99, tras tocar su nivel más bajo en más de dos meses, a US$ 827.5; y el paladio restaba un 0.1%, a US$ 2,218.52.