El oro cayó más de un 2% este jueves y se situó por debajo del nivel psicológico de US$ 1,800, ya que la subida del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense mermaron el atractivo del lingote.

El oro al contado caía un 2.3% a US$ 1,791.11 a las 1701 GMT, después de tocar un mínimo de más de dos meses de US$ 1,784.76. Los futuros del oro estadounidense bajaron un 2.4% a US$ 1,791.50.

La plata, en tanto, cayó un 2.8% a US$ 26.11. Los precios han bajado más de un 13% desde que un frenesí minorista al estilo de GameStop los llevó a su máximo de casi ocho años, en US$ 30.03, el lunes.

Un aumento de los diferenciales de rendimiento “significa en última instancia que el costo de mantener el oro a lo largo de la curva está aumentando. El oro podría bajar aún más y consolidarse en respuesta a (...) la idea de que las economías estadounidense y mundial se están recuperando”, dijo Bart Melek, jefe de estrategias de materias primas de TD Securities.

Sin embargo, la plata podría beneficiarse de la demanda industrial, añadió Melek.

La semana pasada disminuyó el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo, lo que disipó algunas preocupaciones por la economía.

El dólar, que encarece los lingotes para los compradores con otras divisas, alcanzó un máximo de más de dos meses, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense a más largo plazo subieron ante la expectativa de un gran paquete de ayuda contra la pandemia de Washington.

Mientras que el oro suele ganar con más estímulos, ya que se considera una cobertura contra la inflación derivada de las medidas de estímulo generalizadas, el aumento de los rendimientos pone en tela de juicio esa condición porque aumenta el costo de oportunidad de mantener lingotes que no rinden.

Entre otros metales preciosos, el platino cayó un 0.7% a US$ 1,093.50 la onza y el paladio subió un 0.9% a US$ 2,293.81.