El oro caía más de un 1% este viernes, después de que el repunte de los retornos de los bonos del Tesoro y el índice dólar lo hicieran retroceder hacia mínimos de 9 meses tocados a inicios de la semana, nublando el optimismo de que el proyecto de ley de estímulo de Estados Unidos haría subir los precios.

El oro al contado bajaba un 1.2% a US$ 1,700.80 la onza a las 0943 GMT. El metal se había desplomado hasta un mínimo de nueve meses de US$ 1,676.10 el lunes. Los futuros del oro en Estados Unidos , en tanto, caían un 1,3% a US$ 1,700.90.

“El retroceso del dólar y de los rendimientos de los bonos ha restado brillo al oro, a pesar de la ley de estímulo, e incluso de las expectativas de nuevos estímulos fiscales. Esas cosas no han ayudado al oro”, dijo Ross Norman, un analista independiente.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años volvieron a subir hacia un pico de más de un año alcanzado el 5 de marzo, incrementando el costo de tener oro, mientras que el dólar rebotó desde un mínimo de casi una semana.

El presidente Joe Biden promulgó el jueves el paquete de estímulos por US$ 1.9 billones, conmemorando el primer aniversario de las cuarentenas en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus con un medida diseñada para brindar alivio a los estadounidenses e impulsar la economía.

Ahora los inversores esperan la reunió de la próxima semana de la Reserva Federal a la espera de conocer la orientación de su política monetaria.

Entre otros metales, la plata caía un 2.4% a US$ 25.45 la onza pero se encaminaba a cerrar la semana con un alza de un 1.1%, la mayor desde mediados de febrero. En tanto, el paladio caía un 0.5% a US$ 2,332.18 y el platino bajaba en 1.9% a US$ 1,172.40 pero se encaminaba a cerrar su mejor semana en cuatro con un avance del 3.6%.