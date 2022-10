El oro caía un 1% el viernes por la subida del dólar, cediendo las ganancias obtenidas por las apuestas de una ralentización del ajuste monetario más adelante en el año, ya que la atención inmediata se centraba en la inminente subida de tasas de interés de la semana que viene por parte de la Reserva Federal.

A las 10:08 GMT, el oro al contado restaba un 0.9%, a US$ 1,648.46 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.8%, a US$ 1,652.10.

El índice dólar ganaba un 0.3%, erosionando el atractivo de un activo de refugio como el lingote y encareciéndolo para los compradores extranjeros.

El oro podría sufrir alguna corrección debido a un movimiento alcista del dólar de cara a la reunión de la Fed, que se espera ofrezca un alza de 75 puntos básicos, dijo Vandana Bharti, de SMC Global Securities.

Las apuestas de subidas de tasas en general han hecho que el oro se encamine a una séptima caída mensual consecutiva.

“Sin embargo, con el paso del tiempo, el miedo a la recesión es cada vez más fuerte y eso probablemente podría dar un apoyo muy necesario a los precios del oro, y limitar el desplome”, añadió Bharti.

En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 1.9%, a US$ 19.20 la onza; el paladio bajaba un 0.9%, a US$ 1,924.66; y el platino caía un 1.6%, a US$ 944.27.

