Oro cae más de 1% por cautela de la FED sobre recortes de tasas

Los precios del oro caían más de un 1% el miércoles, retrocediendo desde un pico de seis años tocado en la sesión previa, por señales de que la Reserva Federal (FED) no recurrirá a un recorte agresivo de las tasas de interés en julio.

A las 11:08 GMT, el oro al contado perdía un 1.2%, a US$1,405.44 la onza, cortando una racha ganadora de seis sesiones que lo llevó hasta los US$1,438.63 el martes, su cota más elevada desde el 14 de mayo de 2013.

Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.7%, a US$1,409.10 la onza.

El presidente de la FED, Jerome Powell, defendió la independencia del banco central frente al presidente Donald Trump, que está presionando en favor de rebajas de las tasas. El jefe de la FED de St. Louis, James Bullard, considerado una de las autoridades más cautas de la institución, sorprendió a algunos inversores al decir que un recorte de 50 puntos básicos “sería una exageración”.

El atractivo del lingote se veía dañado igualmente por el avance del 0.1% del índice dólar, que se alejaba de mínimos de varios meses.

A pesar de que las autoridades de la FED minimizaron la posibilidad de grandes rebajas de tasas, los inversores esperan aún al menos una reducción de un cuarto de punto. Unos tipos más bajos reducen el costo de oportunidad de tener oro, que no devenga intereses.

En lo que va de mes, el metal dorado acumula un alza del 8% a pesar de haber perdido casi US$30 desde su máximo en seis años.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 0.6%, a US$ 15.27 la onza; el paladio crecía un 0.3%, a US$ 1,531 la onza; y el platino mejoraba un 0.1%, a US$ 806.57 la onza.