El oro bajó un 1% el viernes, en camino a cerrar su segunda semana consecutiva de pérdidas, ya que robustos datos en Estados Unidos y los planes para retomar las conversaciones comerciales entre Washington y Pekín impulsaron el apetito por activos más riesgosos.

El oro al contado perdía un 0.9% a US$ 1,504.86 la onza a las 0957 GMT, tras caer hasta un 1% más temprano en la sesión y alejarse de su máximo de seis años del miércoles de US$ 1,557.

El jueves retrocedió más de un 2% y el semana acumulaba un descenso de un 0.9%.

Los inversores están a la espera del reporte mensual de nóminas no agrícolas de Estados Unidos a conocerse a las 1230, para tener más pistas sobre la salud de la mayor economía mundial.

"La mayor parte de los movimiento dependerán del informe de empleo y si el dato es más sólido que lo esperado, podríamos ver los precios del oro cayendo por debajo (del nivel de US$ 1,500 la onza)", dijo el analista de SP Angel Sergey Raevskiy.

Entre otros metales preciosos, la plata se hundía un 2.8% a US$ 18.10 la onza, tras las pérdidas de 4.8% del jueves. El platino descendía un 2.7% a US$ 932.88 y el paladio caía un 0.4% a US$ 1,552.54.