El oro caía el miércoles por la apreciación del dólar, mientras algunos inversores recogían las ganancias acumuladas en lo que va de este mes, pero el miedo a una recesión global, como consecuencia de la crisis por el coronavirus (COVID-19), mantenía al lingote firme por sobre los US$ 1,700.

A las 0940 GMT, el oro al contado caía un 0.8% a US$ 1,713.62 por onza, luego de que el martes escaló hasta un 1.9% a US$ 1,746.50, un máximo desde noviembre de 2012. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 1.7% a US$ 1,738.40 la onza.

“Es una pequeña corrección. Estamos viendo algunas tomas de ganancias considerando el movimiento de las últimas semanas. Además, un dólar más fuerte no ayuda a los precios del oro”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

“Sin embargo, aún creemos que hay cierta tendencia alcista desde aquí”, agregó Staunovo. “Apuntamos a un movimiento de hasta US$ 1,800 y esencialmente creemos que el estímulo monetario agresivo de bancos centrales, como la Reserva Federal, mantendrá apoyados activos como el oro”.

El oro tiende a beneficiarse de medidas de estímulo generalizadas de los bancos centrales, ya que a menudo se lo considera una cobertura contra la inflación y la degradación de la moneda. Tasas de interés más bajas en Estados Unidos además reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes.

Los precios del oro han subido casi un 9%, o más de US$ 130 en lo que va del mes, después de que muchos países extendieron las cuarentenas y los bancos centrales de todo el mundo implementaron una avalancha de medidas fiscales y monetarias para limitar el costo financiero de la pandemia.

El paladio ganaba un 0.6% a US$ 2,230.35 por onza. La plata cedía un 2.2% a US$ 15.46 la onza y el platino sumaba un 0.7% a US$ 779.46 por onza.