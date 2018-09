Oro baja tras recuperación del dólar pero aún anotaría ganancia semanal

Los precios del oro bajaban el viernes, en medio de un repunte del dólar por las persistentes preocupaciones en torno a una escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China , en una semana en la que los dos países anunciaron una nueva ronda de aranceles.

China espera que Estados Unidos muestre sinceridad y tome medidas para corregir su comportamiento, dijo el jueves su Ministerio del Comercio, después de aplicar nuevos gravámenes a bienes estadounidenses en represalia por las barreras comerciales de Washington.

El estatus del dólar como principal moneda de reserva del mundo la convierte en la principal beneficiaria del conflicto arancelario, ya que los mercados consideran que Estados Unidos tiene menos que perder en la disputa.

A las 13:07 GMT, el oro al contado bajaba 1% a US$ 1,194.56 la onza, después de haber alcanzado su mayor nivel desde el 13 de setiembre de US$ 1,211.02. Aún así, el lingote estaba en vías de anotar su primera ganancia semanal en cuatro semanas.

Los futuros del oro en Estados Unidos cedían 0.2% a US$ 1,209.20 la onza.

Los mercados de todas formas creen que la más reciente ronda de aranceles emitida por Estados Unidos y China contiene tasas menores a lo previsto, un factor que limita el declive del oro.

"El hecho de que los temores hayan disminuido esta semana ha pesado en el dólar, pero esa tendencia se está revirtiendo y esa es la razón por la cual el oro cae", dijo Fawad Razaqzada, analista de Forex.com.

Los inversores están a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana, cuando se espera que el banco central estadounidense suba su tasa de interés de referencia.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado ganaba 0.6% a US$ 14.35 la onza, mientras que el paladio subía 0.5% a US$ 1,055.22 la onza y el platino tocó su mayor nivel desde el 9 de agosto de US$ 838.40 la onza.