Los precios del oro caían el jueves por una toma de ganancias de los inversores, tras un alza a máximos de una semana por los comentarios de la Reserva Federal de que pretende seguir dando un respaldo extraordinario a la economía estadounidense, golpeada por la pandemia de coronavirus.

A las 0930 GMT, el oro al contado bajaba un 0.2%, a US$ 1,733.18 la onza, después de haber tocado antes un máximo desde el 2 de junio de US$ 1,739.68. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 1.2%, a US$ 1,741.40 la onza.

“Hay inversores a corto plazo y los que saltaron al mercado del oro cuando los precios estaban en US$ 1,680, y ahora están felices de tomar ganancias a US$ 1,740”, dijo Carsten Menke, analista de la firma Julius Baer.

El miércoles, los precios del oro avanzaron un 1.3%, su mayor ascenso porcentual diario en más de un mes, después de que la Fed reiteró su promesa de seguir entregando estímulos a la economía y destacó la necesidad de mantener las tasas de interés en niveles cercanos a cero al menos hasta 2022.

Las medidas de estímulo económico y las bajas tasas de interés en Estados Unidos tienden a respaldar al oro, que a menudo es considerado como un activo de cobertura ante la inflación y la volatilidad cambiaria.

Los inversores ahora están a la espera del dato de pedidos de subsidios por desempleo de Estados Unidos, que se conocerá más tarde en el día. Aunque los despidos han disminuido, aún hay millones de personas sin trabajo, lo que sugiere que el mercado laboral podría tardar años en recuperarse de la pandemia.

Entre otros metales preciosos, la plata perdía un 2.1%, a US$ 17.88 la onza; el paladio caía un 1.2%, a US$ 1,924.51; y el platino cedía un 0.1%, a US$ 831.81.