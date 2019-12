El precio del oro bajaba este jueves, ya que el optimismo en torno a los lazos comerciales entre Washington y Beijing contrarrestaba el respaldo que prestaba al lingote la incertidumbre generada por el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A las 1109 GMT, el oro al contado cedía un 0.1%, a US$ 1,473.60 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.1%, a US$ 1,477.90.

“Hay optimismo por la fase uno del acuerdo comercial”, dijo Lukman Otunuga, analista de FXTM. “Hasta que haya algo nuevo, el oro va a seguir operando en rangos estrechos [...] La resistencia está en torno al nivel de los US$ 1,480 y el apoyo en cerca de US$ 1,465”.

China anunció el jueves una nueva lista de exenciones arancelarias a importaciones estadounidenses, días después de que las dos mayores economías mundiales llegaron a un acuerdo sobre un pacto comercial interino.

Los inversores también estaban atentos a los hechos políticos en Washington. La Cámara de Representantes acusó formalmente a Trump de abuso de poder y obstrucción en una decisión histórica pero se espera que el Senado –de mayoría republicana– no respalde el proceso y Trump siga en el cargo.

Si el Senado condena a Trump, “sería algo inesperado y dejaría en un lugar muy incierto la elección del próximo año”, apuntó Ilya Spivak, estratega cambiario de DailyFx, agregando que la consiguiente aversión al riesgo podría beneficiar al oro.

El metal dorado suele ser considerado como una inversión alternativa en tiempos de incertidumbre política y financiera.

En otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0.5%, a US$ 1,932.03 la onza; la plata cedía un 0.5%, a US$ 16.93 la onza; y el platino bajaba un 0.9%, a US$ 927.04 por onza.