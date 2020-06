Los precios del oro bajaban el viernes e iban camino a su tercera semana consecutiva de pérdidas, presionados por las ganancias de los activos de riesgo porque los inversores se muestran optimistas en torno a una recuperación económica tras la crisis del coronavirus.

El oro al contado perdía 0.3% a US$ 1,705.73 la onza a las 1140 GMT; mientras que los futuros del oro en Estados Unidos retrocedían un 1.2% a US$ 1,707.30 la onza.

El lingote ha descendido un 1.2% en lo que va de esta semana y está en vías de sufrir su mayor caída desde la semana terminada el 1 de mayo.

“El anuncio del Banco Central Europeo de ayer (jueves) está apoyando la toma de ganancias (...) parece que los inversores con posiciones en oro están pasándose al mercado de acciones”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS. “Aún creo que el oro estará en el rango de 1,700-1,750 dólares la onza por el momento”.

El jueves, el Banco Central Europeo aprobó una expansión mayor a la prevista de su plan de estímulos, lo que elevó la confianza de los inversores para comprar activos de riesgo. Las acciones globales se mantenían operando cerca de máximos de casi tres meses.

Los inversores ahora están a la espera del reporte de empleo de mayo de Estados Unidos. Los economistas encuestados por Reuters prevén que las nóminas no agrícolas habrían caído en 8 millones el mes pasado, después del desplome de 20,537 millones de posiciones en abril.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía 0.1% a US$ 1,933.70 la onza; mientras que el platino cedía 0.8% a US$ 830.18 la onza; y la plata bajaba 0.6% a US$ 17.61 la onza.