Los precios del oro bajaban este viernes, ya que el dólar se mantenía firme, mientras algunos inversores apostaban a que el aumento de los precios del consumidor en Estados Unidos será temporal.

El oro al contado caía 0.51% a US$ 1,888.20 la onza a las 1018 GMT. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos subían 0.1% a US$ 1,898.40 la onza.

La inflación se ha estado acelerando por encima de las expectativas del mercado, “pero persiste la idea de que estos niveles de precios del consumidor se van a disipar de ahora en adelante”, dijo el analista Giovanni Staunovo de UBS, y añadió que el oro está teniendo dificultades para sostenerse sobre la marca de US$ 1,900.

Datos en Estados Unidos mostraron que los precios al consumidor avanzaron sólidamente en mayo, llevando al mayor incremento anualizado en casi 13 años, mientras que los pedidos de beneficios por desempleo cayeron a su menor nivel en casi 15 meses la semana pasada.

El índice dólar ganaba 0.1% contra una cesta de monedas, lo que encarece al oro para los inversores que manejan otras divisas.

Los inversores se están preparando ahora para la reunión de la Reserva Federal del 15 y 16 de junio. Un número significativo de analistas y operadores encuestados por Reuters dijo que el banco central podría esperar hasta más adelante en el año antes de anunciar una reducción de sus compras de bonos.

Entre otros metales preciosos, la plata subía 0.7% a US$ 28.17 la onza; mientras que el platino ganaba 0.1% a US$ 1,152.55 la onza y el paladio bajaba 0.2% a US$ 2,770.47 la onza.